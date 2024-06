Come da consuetudine formiginese, sarà la piazza della città ad ospitare la seduta di insediamento del nuovo consiglio comunale. Sul palco di piazza Calcagnini infatti domani, mercoledì 26 giugno alle 20.30, si presenteranno alla cittadinanza i nuovi 24 consiglieri e i sette nuovi assessori nominati dal Sindaco Elisa Parenti.

Il nuovo consiglio si articola con la maggioranza di centrosinistra che si è affermata alle ultime elezioni amministrative che dispone di 15 seggi più il sindaco. Sono 11 i consiglieri del Partito Democratico: Maria Costi, Antonietta Vastola, Luca Malagoli, Cecilia Bonini, Mario Natalino Agati, Nicola Ronchi, Giovanni Zini, Giulio Gibellini, Ivan Alboresi, con i consiglieri Laura Medici e Pietro Ghinelli che subentrano in virtù della nomina ad assessore di Andrea Corradini e Marco Casolari. Gli altri gruppi di maggioranza vedranno insediarsi in consiglio Alessandro Neviani (Formigine al Centro, subentrato al nominato Pagliani), Francesco Ferrari (Formigine Viva, subentrato a Giulia Martina Bosi), Giulia Santunione (Alleanza Verdi e Sinistra), Andrea Zanni (Movimento 5 Stelle). I consiglieri eletti dall’opposizione saranno invece nove: i candidati a Sindaco Maurizio Prandi e Simona Sarracino, poi Francesco Borrelli, Claudia Buffagni e Ida Bonvino per Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni. La lista “Lega Prandi Sindaco” ha eletto Davide Romani, Valerio Giacobazzi sarà il rappresentante di “Forza Italia Berlusconi PPE”, Maria Cristina Ottani infine entra in consiglio per la “Lista Civica per cambiare”, Chiara Casali rappresenterà la lista “Formigine è Tutti”.

Inizio dei lavori alle 20.30 con il giuramento del Sindaco, l’elezione del Presidente del Consiglio e del vice, la comunicazione dei capigruppo consiliari. Fra gli adempimenti anche l’elezione della Commissione Elettorale Comunale e dei componenti del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico. Al centro dei lavori, l’illustrazione degli indirizzi di governo del nuovo sindaco: “Mentre componevamo la giunta – afferma Elisa Parenti – abbiamo iniziato subito a lavorare sui temi che abbiamo messo al centro della campagna elettorale. Ho incontrato i responsabili della sanità distrettuale e programmato visite e approfondimenti presso le strutture socio-sanitarie formiginesi e abbiamo tenuto la prima giunta proprio presso l’Opera Pia Castiglioni. Ho fatto visita alle forze dell’ordine e convocato il tavolo della sicurezza per approfondire le emergenze, abbiamo dato mandato di fare un approfondimento sul tema casa e nella seconda metà di luglio ne parleremo insieme in una tavola rotonda. Infine, dopo aver incontrato i rappresentanti di HERA, sempre nel mese di luglio inizieremo il dialogo per le possibili migliorie al sistema di raccolta differenziata. A inizio legislatura, intendo formulare i miei auguri di buon lavoro a tutto il nuovo Consiglio Comunale: nel rispetto dei ruoli, fra maggioranza e opposizione auspico un dialogo costruttivo per il bene della nostra comunità, per cui c’è davvero tanto da fare”.