Hanno riaperto al transito intorno alle 16.30 il ponte sul Secchia a Modena, a Ponte Alto e il ponte dell’Uccellino, tra Modena e Soliera, consentendo quindi una ripresa della normalità nel traffico stradale. La piena del fiume, infatti, sta defluendo verso la pianura e il livello sta scendendo sotto la soglia precauzionale.

È stato già riaperto dalla Provincia il ponte di Navicello vecchio sul fiume Panaro, lungo la diramazione della strada provinciale 255. Riapre giovedì 27 giugno, dopo le operazioni di pulizia, anche via Curtatona, con il ponte sul fiume Tiepido.

Per tutta la giornata di oggi, mercoledì 26 giugno, comunque, rimane in vigore l’allerta Arancione per criticità idraulica diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, mentre per giovedì l’allerta scende al Giallo.

In questi giorni nel monitoraggio del nodo idraulico modenese sono stati impegnati i tecnici comunali, di Aipo, i volontari della Protezione civile; nel presidio della viabilità la Polizia locale. Il coordinamento degli interventi è affidato al Coc, il Centro operativo comunale, mentre per la protezione è stata attiva la Sala operativa unica integrata di Marzaglia.

Martedì la piena del Secchia, causata dai temporali che si sono succeduti in questi giorni, soprattutto in Appennino, ha superato ampiamente soglia 3, raggiungendo a Ponte Alto gli 11,06 metri (alle 16.30) e transitando poi lentamente nella notte e nel corso della giornata.