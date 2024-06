L’Ufficio elettorale Centrale ha ratificato, nel pomeriggio di martedì 26 giugno, la nomina a Sindaco di Letizia Budri. Contestualmente è stato confermata la lista dei Consiglieri – sia di maggioranza che di minoranza – eletti al primo turno. Si ricorda come, in caso di nomina in Giunta di uno dei consiglieri di maggioranza, tale posto in Consiglio Comunale sarà sostituito da altrettante surroghe.

Comporranno la lista dei consiglieri di maggioranza:

Per la lista n. 7 – Letizia Budri Sindaco, collegata con il candidato eletto sindaco:

MARINA MARCHI

LUCA TOSELLI

LUCA CARAFOLI

SELENA DE BIAGGI

Per la lista n. 8 – Lega Budri Sindaco, collegata con il candidato eletto sindaco:

GUGLIELMO GOLINELLI

MARCO DONNARUMMA

GIULIANO TASSI

Per la lista n. 9 – Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, collegata con il candidato eletto sindaco:

MASSIMILIANO RUSSO

LISA SECCHIA

Per la lista n. 10 – Forza Italia Berlusconi Partito Popolare Europeo, collegata con il candidato eletto sindaco:

ANTONIO TIRABASSI

Comporranno, invece, il gruppo di minoranza:

CARLO BASSOLI candidato alla carica di Sindaco

Per la lista n.4 Partito Democratico Mirandola:

ANNA GRECO

ALESSANDRO GUARDA

LAURA BERNAROLI

Per la lista n.6 +Mirandola Lista Civica

GIORGIO SIENA

ENRICO GATTI