Con la prima seduta del nuovo consiglio comunale di Concordia, in agenda mercoledì 26 giugno, la sindaca Marika Menozzi ufficializza la squadra di governo che la affiancherà nella gestione del mandato amministrativo che il voto del 8 e 9 giugno ha assegnato alla lista CresciAmo Concordia.

Ad affiancare la sindaca saranno 4 assessori, due uomini e due donne. “Una scelta – commenta Marika Menozzi – che coniuga esperienza, competenze, rappresentatività e grande passione per Concordia. Una Giunta che saprà essere all’altezza degli obiettivi di un mandato ambizioso e complesso. Li ringrazio per avermi dato la loro disponibilità con entusiasmo e passione e di essersi messi a servizio della nostra comunità.”

Marika Menozzi, 1980, è assessora uscente e imprenditrice. La sindaca conserva per sé le deleghe ad affari generali, istituzionali e dell’Unione Area Nord, organizzazione dell’ente e personale, sanità, protezione civile, bilancio e tributi, opere pubbliche e ricostruzione post sisma, cultura.

Vicesindaca sarà la consigliera Katia Pedrazzoli, 1989, assessora uscente, progettista di interventi sociali è collaboratrice per processi di innovazione amministrativa a Reggio Emilia. Le sono state assegnate le deleghe assessorili a politiche per la sostenibilità ambientale ed energetica, mobilità sostenibile, urbanistica e spazio pubblico bene comune, politiche per la partecipazione, piano strategico per il centro storico, comunicazione istituzionale.

Paola Giubertoni, 1969, assessora uscente, avvocata civilista, con una specializzazione in diritto di famiglia e minorile. La consigliera sarà assessora ai servizi alla persona, disabilità e inclusione, politiche sociali e per le famiglie, politiche abitative, scuola, formazione e servizi scolastici, politiche educative 0/6 anni, coesione sociale e intercultura, pari opportunità.

Aldo Stefanini, 1972, assessore uscente, tecnico meccanico, allenatore di calcio e proprietario di struttura ricettiva. Consigliere che ha ricevuto le deleghe a politiche dello sport, associazionismo e volontariato, manifestazioni ed eventi, patrimonio, manutenzioni e cura del territorio, polizia locale e sicurezza urbana.

Daniele Berni, 1961, artigiano e consigliere provinciale di associazione di categoria; attivo nel volontariato concordiese. Assessore esterno al consiglio comunale con deleghe a politiche per lo sviluppo economico e per il lavoro, commercio, artigianato e agricoltura, marketing territoriale e sviluppo del patto “Terre Basse”, innovazione digitale.

Inoltre, in occasione del primo Consiglio Comunale, la sindaca ha assegnato una delega a ogni consigliere della maggioranza non assessore. “Si tratta di una scelta – afferma Marika Menozzi – che mi permette di poter fare affidamento sulle capacità di ogni membro del gruppo CresciAmo Concordia. Ogni consigliere, rispondendo all’assessore di riferimento o direttamente alla sindaca, svilupperà progetti specifici e sarà un riferimento per la cittadinanza per quei progetti”.

Il consigliere Paolo Negro ha la delega a sviluppo del “Community Hub” in centro storico. La consigliera Letizia Galavotti segue il coordinamento e innovazione dei progetti di qualificazione scolastica. La consigliera Alice Gattamorta ha il compito di seguire la collaborazione con le attività economiche per la valorizzazione del territorio. Il consigliere Mario Sarti ha la delega allo sviluppo e coordinamento del delle Associazioni di volontariato, promozione sociale e culturale e del Forum dello Sport. Infine, il consigliere Matteo Testoni ha la delega alle politiche per il protagonismo giovanile.

GIUNTA MARIKA MENOZZI – ASSEGNAZIONE DELEGHE AD ASSESSORI E CONSIGLIERI

MARIKA MENOZZI – SINDACA

Affari generali, istituzionali e Unione Comuni Modenesi Area Nord

Organizzazione dell’ente e personale

Sanità

Protezione civile

Bilancio e tributi

Opere pubbliche e ricostruzione post sisma

Cultura

KATIA PEDRAZZOLI – VICESINDACA E ASSESSORA

Politiche per la sostenibilità ambientale ed energetica

Mobilità sostenibile

Urbanistica e spazio pubblico bene comune

Politiche per la partecipazione

Piano strategico per il centro storico

Comunicazione istituzionale

PAOLA GIUBERTONI – ASSESSORA

Servizi alla persona, disabilità e inclusione

Politiche sociali e per le famiglie

Politiche abitative

Scuola, formazione e servizi scolastici

Politiche educative 0/6 anni

Coesione sociale e intercultura

Pari opportunità

ALDO STEFANINI – ASSESSORE

Politiche dello sport

Associazionismo e volontariato

Manifestazioni ed eventi

Patrimonio, manutenzioni, cura del territorio

Polizia locale e sicurezza urbana

DANIELE BERNI – ASSESSORE

Politiche per lo sviluppo economico e per il lavoro

Commercio, artigianato e agricoltura

Marketing territoriale e sviluppo del patto “Terre Basse”

Innovazione digitale

INCARICHI SPECIALI DI CONSIGLIERE

PAOLO NEGRO

Sviluppo del “Community Hub” in centro storico

LETIZIA GALAVOTTI

Coordinamento e innovazione dei progetti di qualificazione scolastica

ALICE GATTAMORTA

Collaborazione con le attività economiche per la valorizzazione del territorio

MARIO SARTI

Sviluppo e coordinamento del Forum delle Associazioni di volontariato, promozione sociale e culturale e del Forum dello Sport

MATTEO TESTONI

Politiche per il protagonismo giovanile