E’ stata nominata nella giornata di ieri, dalla sindaca Roberta Ibattici, la nuova giunta comunale di Albinea. La compagine è formata, oltre che dalla prima cittadina, da due donne e due uomini. Due sono le conferme e due le novità.

La prima delle conferme è Daniele Menozzi, 40 anni, laurea in filosofia, educatore professionale, che è stato assessore allo Sport e Ambiente nella precedente amministrazione. Nella nuova giunta sarà vicesindaco e si occuperà di Politiche educative e scolastiche, Sport e tempo libero, Verde pubblico e manutenzioni, Mobilità ed Eventi.

Le seconda conferma è Mirella Rossi, 57 anni, esperienze di servizio-volontariato nel territorio, laureata in Pedagogia, docente in una scuola superiore di Reggio Emilia e già assessora con delega a Scuola-Pace e diritti umani nel mandato precedente. In questa consigliatura le sono state assegnate le deleghe alle Politiche alla persona, alla Salute, all’Inclusione e all’accoglienza, al Gemellaggio, alla Pace e ai diritti umani e alla Cooperazione internazionale.

La prima delle novità è Jessica Guidetti, 35 anni, avvocata e componente della Camera Civile di Reggio. A lei sono state assegnate le deleghe alle Politiche giovanili, alle Famiglie e alle Politiche per la casa, alle Pari opportunità, alla Legalità e al Commercio.

Infine è stato nominato assessore Leonardo Napoli, anni 33, laureato in Scienze politiche e responsabile del servizio finanziario del comune di Castelnovo Monti. Napoli è stato consigliere comunale nel precedente mandato con la lista “Uniti per Albinea” ed è volontario nella Protezione Civile dal 2007, oltre ad essere una guida ambientale escursionistica. Avrà le deleghe al Bilancio e ai Tributi, al Turismo e Unesco, ai Progetti ambientali, alla Protezione civile e alla Sicurezza.

La sindaca Roberta Ibattici ha tenuto per sé le deleghe all’Urbanistica e all’Edilizia privata, alle Opere pubbliche e ai Progetti strategici, alla Cultura, alle Attività produttive, all’Associazionismo e alle Frazioni, all’Organizzazione e al Personale, alla Comunicazione e alla Partecipazione.

Sabato 29 giugno il primo Consiglio comunale post voto

Sabato 29 giugno, a partire dalle ore 9, si terrà il primo Consiglio comunale post voto dell’8 e 9 giugno.

L’ordine del giorno prevede, oltre al giuramento del sindaco Roberta Ibattici, la convalida degli eletti, la comunicazione dei componenti della giunta, la costituzione dei Gruppi consiliari e dei relativi capigruppo, la nomina della Commissione elettorale e l’elezione dei membri del Consiglio dell’Unione Colline Matildiche.

Ricordiamo che il Consiglio comunale è sempre aperto alla partecipazione di tutti i cittadini.