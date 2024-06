È stato approvato oggi all’unanimità in Assemblea Legislativa dell’Emilia Romagna l’ordine del giorno del Consigliere Luca Cuoghi di Fratelli d’Italia che chiede di valutare misure più idonee ad una riduzione del rumore nei centri abitati più prossimi alla linea ferroviaria oltre ad effettuarne una rilevazione puntuale.

Da anni, numerose segnalazioni da parte di sassolesi lamentavano l’eccessivo rumore prodotto dal treno, lamentele che sono state rilevate anche da residenti di Formigine e di Modena. Nel suo ordine del giorno, Cuoghi fa notare come a Sassuolo, da viale Gramsci a Largo Collodi la convivenza con la linea ferroviaria ancora più vicina a case e palazzi assuma altre caratteristiche di rischio, come la sicurezza dell’area verde frequentata da bambini, in cui manca una recinzione alta e sicura.

Spesso, infatti, si sono verificati episodi in cui alcuni ragazzi scavalcavano le recinzioni basse, come testimoniano alcune foto apparse sui giornali che ritraevano tre ragazze a passeggio lungo il tracciato ferroviario.

Della questione si era interessato anche il sindaco di Sassuolo.