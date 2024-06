La Croce Rossa Italiana, sede Terre di Castelli, in collaborazione con l’Associazione Culturale Islamica di Castelfranco Emilia e i volontari di Castelfranco Emilia del Fare, annuncia con orgoglio l’iniziativa “Uniti per l’Ambiente”. L’evento, previsto per il 30 giugno 2024, vedrà i volontari impegnati in una giornata di pulizia delle aree cittadine ed extraurbane di Castelfranco Emilia, spesso deturpate da rifiuti abbandonati.

Questa importante iniziativa, nasce dalla volontà condivisa di promuovere la cura e il rispetto per l’ambiente, sensibilizzando la comunità, sull’importanza di mantenere puliti gli spazi comuni. I volontari si ritroveranno alle ore 9:00 presso il piazzale Vittime Del Terrorismo della zona artigianale “La Venturina”, per poi dividersi in gruppi e iniziare le attività di raccolta dei rifiuti.

“Siamo entusiasti di collaborare con l’Associazione Culturale Islamica e i volontari di Castelfranco Emilia del Fare per questa iniziativa. Uniti, possiamo fare la differenza e dare un esempio concreto di come ogni piccolo gesto possa contribuire a un ambiente più sano e pulito”, ha dichiarato il responsabile della sede Terre di Castelli della Croce Rossa Italiana, Elio Gani.

L’evento è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare attivamente alla pulizia del territorio e contribuire a rendere Castelfranco Emilia un luogo più vivibile e accogliente. Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare con sé dei guanti, anche se verranno messi a disposizione materiali necessari da parte dell’organizzazione.

Per maggiori informazioni e per iscriversi all’iniziativa, è possibile contattare la Croce Rossa Italiana di Castelfranco Emilia tramite il numero 3792146205 o inviare una email a terredicastelli@crimodena.it.