Ha preso il portabiciclette in ferro riposto davanti a una tabaccheria che poi ha usato con insistenza con la vetrata antisfondamento di un’attigua gioielleria. I rumori hanno allertato un cittadino che non solo ha riferito allo sconosciuto che avrebbe chiamato il 112 facendolo desistere e ponendolo in fuga, ma è riuscito anche a scattare con il suo cellulare una foto all’uomo poi divenuta uno degli elementi che ha consentito ai carabinieri di Poviglio di identificare il presunto vandalo.

Per questi motivi con l’accusa di danneggiamento i carabinieri della stazione di Poviglio, con la collaborazione dei colleghi di Gattatico che hanno curato il primo intervento, hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia, diretta dal Procuratore Calogero Gaetano Paci, un 32enne domiciliato a Poviglio. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. L’origine dei fatti alle 2.30 del 26 giugno in Via Nevicati di Poviglio. L’uomo, convocato in caserma dai carabinieri per la contestazione dei presunti addebiti, forniva ammissione di responsabilità dichiarandosi disponibile a risarcire la commerciante.