Verstappen ha ottenuto la pole position nel Gp d’Austria e domani partirà davanti a Norris, con la McLaren. Terzo tempo per George Russell con la Mercedes, quarto per Carlos Sainz con la Ferrari. Charles Leclerc sarà in terza fila col sesto tempo, preceduto da Lewis Hamilton con la Mercedes. Settimo Oscar Piastri e ottavo Sergio Perez su Red Bull.

Una vettura in seconda fila, una in terza e sei punti in classifica Costruttori: questo il bilancio della Scuderia Ferrari HP nel sabato del Gran Premio d’Austria. Rispetto alla Sprint Qualifying di ieri sono stati fatti dei piccoli passi avanti sul giro secco con gomme Soft anche se non è bastato per lottare per la prima fila dello schieramento. A scattare dalla quarta posizione domani sarà Carlos Sainz, mentre dietro di lui, in sesta piazzola, ci sarà Charles Leclerc che ha provato di tutto nel finale ma ha commesso un errore che non gli ha permesso di migliorare il suo tempo iniziale in Q3.

Q3. Carlos e Charles hanno gestito bene le prime due fasi, anche se il monegasco si è trovato a dover scendere in pista nel finale di Q1 e Q2 per essere pronto a reagire nel caso in cui troppi rivali avessero migliorato. Nell’ultima fase Sainz ha dunque avuto a disposizione due treni di gomme Soft nuovi, mentre Leclerc ha potuto disporre di un set con un giro all’attivo e di uno completamente nuovo. Al primo tentativo Carlos ha ottenuto 1’05”235, Charles 1’05”044, riscontri momentaneamente validi per la quarta e la settima posizione. Al secondo giro lanciato Sainz si è migliorato ed è sceso a un buon 1’04”851, a soli undici millesimi dal terzo tempo di George Russell, mentre Leclerc ha avuto un bloccaggio in curva 4 che ne ha compromesso la prestazione. Il monegasco si è dunque dovuto accontentare di quanto ottenuto nel primo tentativo, valido per la sesta posizione dopo che a Oscar Piastri è stato cancellato il tempo per il mancato rispetto dei limiti della pista.

Sprint Race. I sei punti nella classifica Costruttori erano arrivati poco dopo le 12 di questa mattina, al termine della terza gara Sprint della stagione, nella quale Carlos e Charles scattavano quinto e decimo. Entrambi autori di una ottima partenza, Sainz si è trovato quarto alla fine del primo giro dopo aver superato Russell, mentre Leclerc è saltato davanti alle Alpine e ha sorpassato Sergio Perez installandosi al settimo posto. Carlos ha perso la posizione dalla Mercedes al giro 8 tornando quinto, mentre Charles è rimasto nella stessa posizione fino alla bandiera a scacchi.

Domani. Il Gran Premio d’Austria scatterà domani alle ore 15: da percorrere ci sono 71 giri, con condizioni atmosferiche che dovrebbero essere simili a quelle degli ultimi due giorni. L’obiettivo sarà provare a lottare per un posto sul podio, e comunque portare a casa quanti più punti possibile, mentre a livello strategico sarà importante verificare come si assesterà il gruppo dopo il via, perché, come ha dimostrato la Sprint, il fatto di ritrovarsi o meno in un treno di vetture con DRS, e in quale posizione all’interno di esso, può fare la differenza sia in termini di gestione gomme che di rendimento complessivo della vettura.