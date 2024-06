Mercoledì 3 luglio partirà la rassegna di teatro per famiglie Incanti di stelle a cura dell’associazione Quelli del 29, ente gestore del teatro De André.

Saranno tre gli appuntamenti, al mercoledì, per bambini dai 4 agli 11 anni e le famiglie, alle ore 21.00, presso il parco di Villa Pace.

L’ingresso agli spettacoli è libero e gratuito, occorre però portare un telo o plaid per sedersi. In caso di maltempo gli spettacoli saranno annullati.

Mercoledì 3 luglio la Compagnia Teatrino Dell’es di Castenaso (BO), presenta “Il circo dello sport, ovvero le olimpiadi del benessere”, un divertente spettacolo che prevede la partecipazione diretta dei bambini e del pubblico presente. Vuole insegnare in modo semplice che, chi pratica sport, deve accettare le regole del gioco, enunciate da un “arbitro” etico. Lo spettacolo è fatto dalle due squadre: Azzurri e Arancioni, al termine verranno premiati tutti gli iscritti alle gare, poiché in modo decubertiano si vuole insegnare che l’importante è partecipare. Lo spettacolo prevede che all’entrata il pubblico si accomodi intorno alla “Pista del Circo”, che diverrà il luogo di tutte le gare. Si giocherà a tennis col volano, con delle racchette antiche, poi a equitazione ad ostacoli, con cavallucci in gommapiuma, poi sarà la volta della pallavolo, del basket e del nuoto sincronizzato, completamente reinventati e al termine sotto e sopra un grande mare di stoffa animato da tutto il pubblico.

Mercoledì 10 luglio sarà di scena lo spettacolo di burattini della trazione emiliana: “Truciolo e il cavallo a dondolo” della Compagnia Teste di legno per il mondo di Cantù (CO). Truciolo, nuova maschera protagonista della terra di Brianza, ideato dal burattinaio ebanista Ivano Rota, è un garzone di bottega in una falegnameria. Costruirà un cavallo a dondolo con un legno magico, scartato dal falegname Geppetto, che lo porterà in groppa in un mondo fantastico di pace e gioia.

L’ultimo spettacolo sarà mercoledì 17 luglio con la Compagnia Allincirco di Faenza (RA) che presenta “Storie appese a un Filo”. Il pubblico sarà condotto in un mondo in miniatura abitato da piccoli personaggi di legno, dove le proporzioni si stravolgono e anche l’adulto torna bambino. Pirati poeti, robot con una caffettiera al posto della testa, fantasmi canterini, sensuali ballerine e inquietanti giocolieri prenderanno vita, appesi ai fili sottili della fantasia.