I vigili del fuoco di Vignola sono intervenuti oggi pomeriggio intorno alle 17 al casello autostradale di Modena sud per il salvataggio di un animale all’interno del vano motore di un auto.

Mentre la vettura era in colonna a pochi metri dal casello, un gattino di circa tre mesi è sfrecciato tra le auto infilandosi dal passaruota dentro al vano motore di una auto.

I vigili del fuoco hanno impiegato circa un ora per liberarlo, sollevando la vettura con i cuscini in dotazione, smontando ruota, passaruota, fanale e paraurti per recuperare il felino e metterlo nell’apposita gabbietta.

La polizia stradale ha poi provveduto a chiamare il personale del gattile locale che ha valutato l’ottimo stato di salute dell’animale e portandolo nell’apposita struttura.