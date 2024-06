Nella serata di ieri, venerdì 28 giugno, poco dopo le ore 20, i vigili del fuoco di San Felice sul Panaro sono intervenuti in località San Biagio per un incendio in un bassocomodo. Le fiamme avevano coinvolto completamente un motociclo e si stavano propagando alla struttura. Il proprietario nel dare l’allarme si è anche prodigato a sversare alcuni estintori sul fuoco rallentando lo sviluppo dell’incendio che all’arrivo delle squadre VVF è stato possibile estinguere completamente mettendo in sicurezza l’edificio. L’uomo nello spegnimento ha riportato una ustione alla mano sinistra ed avambraccio ed è stato portato subito in ospedale a Mirandola dal personale sanitario del 118. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Nonantola.