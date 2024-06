Dopo il primo posto a livello nazionale ottenuto dalla classe 4C a maggio nella competizione per scuole organizzata da Scania Italia, arriva un altro riconoscimento per l’Ipsia “F.Corni” di Modena. Le classi 2A e 3C del corso Manutenzione e Assistenza tecnica si sono infatti classificate al secondo e al terzo posto in Emilia Romagna partecipando al concorso “Usa l’energia giusta”, la campagna di sensibilizzazione sui temi energetici ed ecosostenibili rivolta ai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado.

Progettata e realizzata dalla regione Emilia Romagna in collaborazione con l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo ecosostenibile dell’Enea, l’iniziativa ha coinvolto una trentina di partecipanti provenienti da diverse scuole della regione. Gli studenti dell’Ipsia “Corni” hanno partecipato al progetto come classi: dopo la visione di video tematici su tematiche ambientali e la risposta a quiz ad essi relativi, i ragazzi, interagendo tra loro hanno formulato le risposte e superato alcune prove sui temi dell’energia e dell’ecosostenibilità.

La premiazione si e’ svolta giovedì 27 giugno a Bologna Fiere. Alle due classi dell’ istituto modenese, rappresentate dagli studenti Luca Palumbo (3C) e Andrea Vadacca (2A) insieme ai docenti referenti del progetto, Gerardo Valente e Alberto Montavoci, e’ stato consegnato un attestato di partecipazione ed un buono da 350 euro per ciascuna classe da impiegare nel prossimo anno scolastico per iniziative legate alle tematiche del progetto.

“Volentieri – affermano i professori Valente e Montavoci – abbiamo accompagnato giovedì gli studenti a ritirare i premi del progetto “Usa l’energia giusta” nell’ambito della 19° Edizione del Salone della Ricerca e delle Competenze per l’innovazione – R2B 2024. L’evento, sia per noi sia per i ragazzi, è stato un momento di scambio, crescita e confronto con studenti e docenti di diversi istituti scolastici dell’ Emilia Romagna arricchito dal contributo dell’astrofisico Luca Perri che, con il suo intervento, ha reso l’evento bolognese ancora più coinvolgente ed adeguato ad una platea di studenti di diverse età”.

“Usa l’energia giusta”, che ingaggia giovani studenti per apprendere e sperimentare giocando, ha debuttato quest’anno e gli organizzatori, forti del successo ottenuto, hanno già annunciato per il prossimo anno scolastico la seconda edizione del concorso.