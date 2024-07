Ha tentato di rapinare la collana indossata da una giovane donna che viaggiava a bordo di un treno regionale minacciandola con un coltello, ma è stato arrestato dagli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Settore Operativo Polizia Ferroviaria di Bologna.

I fatti risalgono al pomeriggio di domenica 30 giugno quando, a bordo di un treno regionale in arrivo a Bologna Centrale, un giovane di circa 25 anni, italiano di seconda generazione residente nel bolognese, ha avvicinato una viaggiatrice tentando di strapparle dal collo la catenina che indossava; alla reazione della stessa e di altri viaggiatori accorsi in suo aiuto, l’individuo estraeva un coltello a serramanico minacciando i presenti.

Grazie alla tempestiva chiamata di soccorso effettuata dal Capo Treno, le pattuglie della Polizia Ferroviaria raggiungevano il marciapiede di arrivo del convoglio riuscendo ad individuare e, non senza difficoltà, disarmare e bloccare il presunto rapinatore che, veniva accompagnato in ufficio per ulteriori controlli.

Il ragazzo risultava avere a suo carico precedenti per reati contro il patrimonio, per resistenza e lesioni, e per quanto sopra descritto veniva dichiarato in arresto ed associato alla locale casa circondariale.