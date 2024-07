‘Ecografia in emergenza urgenza – Come, quando, perché’. È racchiusa già nel titolo l’importanza del convegno tenutosi nei giorni scorsi a Vignola. L’appuntamento alla Sala Minerva di Palazzo Barozzi ha visto come protagonista Lorenzo Derchi, professore emerito dell’Università di Genova, prima Direttore della Radiologia e del Dipartimento di Radiodiagnostica dell’Ospedale San Martino e successivamente Direttore della Radiologia d’urgenza della stessa struttura.

La mattinata, molto partecipata, è stata organizzata dall’Azienda USL di Modena e il Distretto sanitario di Vignola, con il patrocinio di Fondazione di Vignola, Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Modena, Università di Modena e Reggio Emilia, la collaborazione della Parrocchia di Vignola e di Don Luca Fioratti per l’utilizzo degli spazi in cui si è tenuto il convegno, e il supporto delle associazioni del territorio (Io sto con voi, Avap Vignola, Acli), dei volontari di Palazzo Barozzi e le imprese locali. L’evento era rivolto a specialisti (radiologi, internisti, oncologi, medici dell’emergenza urgenza), specializzandi, medici di medicina generale, oltre che a professionisti delle professioni sanitarie (tecnici di radiologia, infermieri) e la partecipazione della cittadinanza.

Protagonista dell’evento è stata la UOC di Radiologia di Vignola-Pavullo-Castelfranco, che svolge la sua attività su tre Distretti differenti per densità di popolazione, contesto geografico e rete dei servizi sanitari e socio-sanitari. L’Unità operativa – che vede un costante incremento delle prestazioni – è inserita all’interno della rete sanitaria provinciale del Dipartimento Integrato interaziendale di Diagnostica per immagini che comprende, oltre alle Radiologie dei restanti ospedali di Carpi e Mirandola, anche i servizi di radiodiagnostica dell’AOU e dell’Ospedale di Sassuolo.

All’appuntamento hanno partecipato anche la sindaca di Vignola, Emilia Muratori; la Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena, Anna Maria Petrini; la Direttrice del Distretto sanitario di Vignola, Federica Casoni; il Direttore del Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Pietro Torricelli; la neo-vicesindaca di Modena con delega alla Sanità, Francesca Maletti; e la presidente della Fondazione di Vignola, Carmen Vandelli.

“Questa giornata aperta a specialisti, specializzandi, medici di medicina generale e ai professionisti delle professioni sanitarie, ha fatto emergere ancora una volta il legame, l’integrazione e la stretta collaborazione dei professionisti della Radiologia con la realtà sanitaria e socio-sanitaria del territorio – afferma Anna Maria Petrini, Direttrice Generale dell’Azienda USL di Modena-. La presenza della sindaca di Vignola e dei rappresentati Regionali è stata, inoltre, un’ulteriore testimonianza della vicinanza delle istituzioni alla rete sanitaria del Distretto di Vignola. L’attività di Radiologia, soprattutto della diagnostica pesante e senologica, è in costante aumento a dimostrazione di come questo ambito sia un tassello imprescindibile per la comunità e i percorsi di cura, a partire dalla prevenzione”.

“Questo corso residenziale ha rappresentato un momento di incontro tra diversi medici specialisti e medici di medicina Generale sulle principali tematiche ecografiche in acuto, che frequentemente emergono e che si affrontano nella nostra pratica quotidiana – dichiara Rita Cella, Direttrice della Struttura Complessa di Radiologia dell’Area Sud –. L’ecografia in emergenza-urgenza con il supporto dei dati e laboratoristici ha un ruolo preminente nell’inquadramento del paziente acuto fornendo risposte immediate e consentendo di confermare o smentire ipotesi diagnostiche”.