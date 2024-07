Facendo seguito a quanto richiesto dal sindaco Elisa Parenti, il Comune di Formigine si è attivato per reperire ogni risorsa utile al fine di aumentare il numero dei posti nei nidi d’infanzia già per il prossimo anno educativo 2024/2025.

È con questo obiettivo che il Comune ha proceduto con la domanda di contributo alla Regione Emilia-Romagna per ampliare l’offerta di 29 posti. Se la richiesta sarà accolta, presumibilmente a partire dal mese di agosto sarà possibile scorrere le liste di attesa ed ammettere nuovi bambini in base all’ordine delle graduatorie.

Afferma Elisa Parenti: “L’accesso a un’educazione di qualità fin dalla tenera età è fondamentale nella sua funzione formativa e di cura per i bambini, nonché di sostegno alle famiglie. Il nostro impegno immediato è quello di ridurre le liste d’attesa per i nidi d’infanzia, con un obiettivo molto chiaro: quello di poter un domani accogliere tutte le domande di iscrizione formulate dalle famiglie”.

L’attività didattica dei nidi d’infanzia riprenderà lunedì 2 settembre. Attualmente, il Comune offre 280 posti, dei quali 167 in concessione, 49 a gestione diretta e 64 convenzionati nei nidi privati. A questi, si aggiungono 65 posti privati presso i gestori dei servizi già in concessione o convenzione con il Comune.

Accanto al nido, il sistema educativo comunale prevede i servizi integrativi organizzati all’interno del Centro per le famiglie “Villa Bianchi” di Casinalbo dedicati ai bambini da 0 a 12 mesi (servizio Primi Passi) e a quelli da 12 a 36 mesi (Centro Bambini e Famiglie). La frequenza è riservata a chi non è iscritto ad altri servizi educativi per la prima infanzia.

A partire da settembre, riaprirà inoltre anche il nido Alice di Corlo, che dopo i lavori di adeguamento sismico è pronto ad accogliere fino a 21 bambini. La struttura, presentata con un Open day lo scorso maggio, sarà ufficialmente inaugurata sabato 14 settembre