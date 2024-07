Poco prima delle 3 di oggi, i carabinieri della stazione di Reggiolo, su input dell’operatore in servizio al 112 allertato dai vigili del fuoco che stavano operando con una squadra, sono intervenuti in Via Sartoretti a Reggiolo dove era stata segnalata un’autovettura in fiamme. Giunti sul posto e terminate le operazioni di spegnimento dell’incendio, i militari hanno accertato che le fiamme, probabilmente di origine dolosa, hanno distrutto l’auto di una 49enne residente a Reggiolo. Sulla vicenda i carabinieri della stazione di Reggiolo hanno avviato le indagini, coordinate dalla Procura reggiana, finalizzate ad accertare con chiarezza i fatti verificatisi questa notte.