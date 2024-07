È terminata la terza edizione della Champions League 2024 organizzata da Emiliana Soccer. Delle 30 squadre iscritte 24 erano di Modena e 6 di Reggio Emilia.

Trionfa in Champions League l’Atletico Ghirlandina che batte in finale Spm Team con un netto 9-0 e conquista per la seconda volta in tre anni il torneo grazie anche all’ottimo lavoro svolto da Salvatore Rega organizzatore e giocatore della squadra.

In Europa League, vince il Masterchef United la squadra più giovane del torneo allenata da Carlo Passacantilli che batte l’Atletico Serramazzoni per 3-1.

Infine in Conference League vince il Real Kds contro la Vapesmoke per 8-0 grazie ai goal del capocannoniere Belba Klerit.

Stasera ci sarà l’atto conclusivo con la supercoppa tra le tre vincitrici delle competizioni.

Per rimanere sempre aggiornati su tutti gli eventi in programma non vi resta che seguire la pagina Instagram di Emiliana_soccer_asc.

Vi ricordiamo che sono già aperte le iscrizioni al prossimo campionato di calcio a 7 con la novità over 35.