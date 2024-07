Compatibilmente con l’andamento meteo, proseguono per tutto il mese di luglio (e successivamente fino all’autunno) i lavori di manutenzione del verde pubblico nel territorio di Guastalla (capoluogo e frazioni) secondo questo calendario: dal primo luglio ad oggi, 5 luglio, hanno riguardato la zona industriale di San Giacomo e la frazione di San Rocco, comprese le banchine stradali che verranno completate la prossima settimana. Da lunedì 8 luglio fino al 12 sarà fatta la manutenzione del verde nelle zone di Baccanello, Guastalla 2 (centro commerciale) e San Martino, dal 22 al 26 luglio a San Giacomo, San Girolamo, Viale Po e Ospedale mentre dal 29 luglio al 2 agosto i lavori sul verde interesseranno il centro di Guastalla, il quartiere Nizzola e la frazione di Pieve.

La manutenzione del verde pubblico nel Comune di Guastalla, come ogni anno, è stata affidata esternamente a una ditta qualificata, che si occuperà principalmente dello sfalcio delle aree e di alcune manutenzioni alle alberature e agli arbusti.

In particolare, lo sfalcio verrà eseguito a raccolta in tutti i parchi attrezzati e nelle aree di sgambamento cani, oltre che in alcune altre aree di pregio, quali ad esempio l’area verde di Palazzo Ducale, le aiuole di Piazza Martiri e Piazza Garibaldi, mentre nelle restanti zone lo sfalcio verrà effettuato con sminuzzamento e rilascio in sito.

Attenzione particolare verrà prestata ai parchi gioco che, in base all’andamento climatico, potranno essere sfalciati più frequentemente rispetto al resto delle aree verdi, in modo da renderli fruibili.

Si evidenzia che vengono eseguiti mediamente circa 6 sfalci annui, con maggiore frequenza nelle aree più utilizzate. Purtroppo l’andamento climatico di quest’anno non ha consentito di essere sempre puntuali nell’esecuzione degli sfalci in alcune aree verdi del comune.

L’appalto del verde prevede, inoltre, l’eliminazione dei nuovi getti nelle alberature stradali, la potatura e pulitura manuale dalle erbe infestanti nelle siepi di proprietà pubblica, l’eliminazione dei rami inferiori delle piante che occludono la visibilità/viabilità stradale/pedonale, la rimozione della vegetazione spontanea dai pedonali maggiormente utilizzati e lo sfalcio delle rive delle piste ciclopedonali e delle vie principali, come Via Sacco e Vanzetti, Via Cisa, Via delle Ville da Pieve a San Girolamo, Via Ponte Pietra e Ponte Pietra Superiore, Via Bonazza e Via Portamurata.

Sono state previste anche 10 irrigazioni alle nuove alberature e siepi messe a dimora negli ultimi anni, da attivare in caso di periodi di forte caldo e scarsa piovosità.

Tutti questi interventi, iniziati nel mese di aprile, proseguiranno fino all’inizio della stagione autunnale con una programmazione settimanale che potrebbe subire delle variazioni a causa degli eventi meteo, che hanno già condizionato significativamente le tempistiche degli interventi già effettuati.

Per una migliore gestione del territorio si ricorda alla cittadinanza che il Regolamento di Polizia Urbana dell’Unione Bassa Reggiana detta regole precise sull’obbligo della manutenzione da parte dei privati di alberi, siepi e fossi privati che prospettano sulle pubbliche vie.