Prende il via domani, martedì 9 luglio, “Cinema Sotto le Stelle”, la rassegna cinematografica promossa dal Comune di Sassuolo col sostegno della Fondazione di Modena ed Hera spa, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, organizzata dall’Associazione Culturale “Quelli del ’29” che proseguirà fino al prossimo 28 agosto in piazzale Della Rosa.

Saranno proiettati sul grande schermo, incorniciato dal Palazzo Ducale, i titoli che hanno rappresentato il meglio della stagione cinematografica, con un’offerta comprende la rassegna principale, coi titoli di maggior successo, oltre a serate dedicate ai più giovani e ad alcuni eventi speciali, primo fra L’Ennesimo Film Festival Tour 2024

Tutte le proiezione avranno inizio alle ore 21.30; il costo del biglietto sarà 6,50 €, ridotto 5,00 € per under 18 e over 65, mentre sarà gratuito per persone con invalidità certificate e bambini sotto i 3 anni di età. I biglietti si potranno acquistare la sera stessa della proiezione presso la biglietteria posta all’ingresso di piazzale Della Rosa.

E’ inoltre previsto un ingresso promozionale a 3,50 € valido per tutte le fasce d’età per i film contrassegnati dalla campagna del Ministero della Cultura “Cinema Revolution”.

È questo il caso della proiezione di domani, martedì 9 luglio, che prevede “Un mondo a parte”, con Antonio Albanese e Virginia Raffaele: inizio alle ore 21,30, costo del biglietto €3,50.