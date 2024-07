Giovedì 11 luglio 2024 alle ore 21 l’Altro Suono Festival del Teatro Comunale di Modena si sposta nella bella cornice del Cortile del Melograno, presso l’Istituto “A. Venturi” in via dei Servi 21. In programma, il debutto de L’Odore delle Mandorle Amare, un omaggio a Gabriel García Márquez nel decennale della morte che vedrà l’attore Alessio Vassallo interpretare pagine dal celebre romanzo L’amore ai tempi del colera su musiche originali di Giacomo Bigoni eseguite alla chitarra. (In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Comunale Pavarotti-Freni).

Alessio Vassallo, attore palermitano noto al grande pubblico, ha recitato per il cinema in Viola di mare di Donatella Maiorca, I baci mai dati di Roberta Torre, La moglie del sarto di Massimo Scaglione, Fino a qui tutto bene di Roan Johnson, Stalker di Luca Tornatore, Sulla giostra di Giorgia Cecere, Notti in bianco, baci a colazione di Francesco Mandelli, Indagine su una storia d’amore di Gianluca Maria Tavarelli. Per la televisione si ricordano Edda Ciano e il comunista, la serie Squadra antimafia, Il giovane Montalbano, Gli anni spezzati – Il giudice, I Medici, Sei donne – il mistero di Leila ed è stato protagonista dei film La concessione del telefono di Roan Johnson e La stoccata vin­cente di Nicola Campiotti.

Giacomo Bigoni, chitarrista di formazione accademica a suo agio in un vasto repertorio che spazia dal classico alla fusion, ha vinto premi internazionali e si è esibito in importanti sale da concerto europee in Italia, Spagna, Romania, Inghilterra, Svizzera. I suoi due primi album da solista (Take Time ed Extreme Guitar Solo) sono stati accolti con successo dalla stampa specializzata.

Biglietti €15 salvo riduzioni

I biglietti si possono acquistare online, presso la biglietteria del Teatro, telefonando allo 059 2033010 oppure sul luogo del concerto a partire da un’ora prima dello spettacolo. Info www.teatrocomunalemodena.it.