Proseguono a Pavullo da parte di Inrete Distribuzione Energia, società del Gruppo Hera, i lavori di efficientamento della rete elettrica che serve decine di utenze nella zona di via Teichfuss, tra cui l’aeroporto, il distaccamento dei Vigili del fuoco e la base dell’elisoccorso.

L’intervento, iniziato a febbraio in accordo con l’Amministrazione comunale, in questi giorni prevede l’ammodernamento del tratto di linea aerea di circa 1,5 chilometri che costeggia l’aeroporto: la sostituzione dei ‘fili nudi’ con un unico cavo isolato eviterà eventuali scatti della linea dovuti ad esempio alle intemperie. Per ridurre al minimo sia i tempi di ricostruzione della linea aerea sia l’impatto sui campi nella giornata di mercoledì 10 luglio sarà impiegato un elicottero.

E’ invece già in servizio la nuova cabina elettrica di ultima generazione, installata nei mesi scorsi con l’obiettivo di migliorare il servizio anche in caso di guasti o eventi atmosferici avversi in una zona strategica per il Frignano, sede di importanti servizi per i cittadini. La cabina è telecomandata da remoto, cioè dalla sala di telecontrollo, dove in caso di guasto gli operatori di Inrete, attraverso specifiche manovre, possono rialimentare le utenze in breve tempo.

L’intervento sulla rete elettrica, per un investimento di circa 400mila euro, ha visto inoltre l’interramento di 800 metri di linea aerea di media tensione adiacente la caserma dei vigili del fuoco.

I lavori si concluderanno indicativamente ad agosto: oltre ad aumentare la portata della linea, che viene praticamente triplicata, porteranno benefici anche in termini di continuità del servizio in un’area cruciale per la città di Pavullo e, in generale, per la comunità montana.