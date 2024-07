Nel pomeriggio, in Piazza Maggiore a Bologna, una quindicina di attivisti riconducibili al movimento di “Extinction Rebellion” si sono posizionati davanti all’ingresso di Palazzo d’Accursio, sedendosi a terra e incatenandosi con alcuni lucchetti. Altri manifestanti si sono calati dalla terrazza del Palazzo, srotolando lo striscione sulla facciata “G7: la vostra tecnologia, il nostro collasso” in segno di protesta contro il vertice nazionale in corso. Rovesciato anche un cumulo di vecchi computer simbolicamente insanguinati.

Personale Digos, unitamente ad alcuni equipaggi di volante e al contingente di rinforzo, sono intervenuti al fine di liberare l’accesso al palazzo comunale, sollevando e spostando i manifestanti posizionati a terra. Una decina di attivisti sono stati accompagnati presso gli uffici della Questura per l’attività di identificazione e i conseguenti accertamenti tutt’ora in corso. I Vigili del fuoco sono intervenuti con quattro squadre per soccorrere due persone che si erano calate dal terrazzo.

Extinction Rebellion ha occupato il comune di Bologna, spiega in una nota il Movimento “per denunciare l’ipocrisia dei governi del G7 che per anni hanno denigrato la scienza e in questi giorni sono a Bologna per osannarla”.

Così il Sindaco Matteo Lepore: “Bologna, città della Conoscenza, è al centro di una rivoluzione fondamentale che non investe solo il piano dell’innovazione tecnologica ma anche il modo in cui queste tecnologie vengono adottate. Il Tecnopolo è una infrastruttura strategica per il paese e per l’Europa, capace di attrarre investimenti internazionali e che cambierà in meglio la vita delle persone su tanti temi, dalla salute, alla crisi climatica, all’agricoltura, l’industria e una migliore gestione delle risorse. Una realtà che rappresenta anche un grande elemento di attrazione di talenti sul quale stiamo investendo importanti risorse. Il G7 in corso in questi giorni nella nostra città sarà una importante occasione per presentare Bologna e la sua centralità sui temi dei big data e dell’intelligenza artificiale. Ringrazio tutte le istituzioni che stanno lavorando a questo obiettivo e la Ministra Bernini per questa importante opportunità di confronto”-