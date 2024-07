Proseguono gli appuntamenti di Attorno al Museo, la rassegna culturale dedicata al 44° anniversario della Strage di Ustica nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica al parco della Zucca, in via di Saliceto 3/22.

Giovedì 11 luglio alle 21:15, in collaborazione con il Conservatorio G.B. Martini di Bologna, concerto dei Pulse Percussion Duo, al secolo Mattia Grassi e Pierfrancesco Semeraro (foto). Un viaggio sonoro fatto di energia esplosiva, che porta la musica per percussioni a esplorare un repertorio musicale amplio, dalla musica classica a quella popolare e contemporanea. Il rumore delle percussioni per richiamare la necessità di rompere silenzi, omertà, muri di gomma: in contrapposizione al bisbiglio delle voci dell’installazione di Christian Boltanski attorno al relitto del DC9 Itavia, la musica del duo Pulse travolge il pubblico con un ritmo incalzante, alzando simbolicamente la voce alla ricerca della verità.

Domenica 14 luglio alle 19 sarà presentata 3D Soundscape – La Battaglia per Ustica, opera sonora ideata da Oderso Rubini e composta da Carlo Cialdo Capelli, musicista e compositore, in occasione del terzo anniversario della morte di Christian Boltanski: una partitura polifonica realizzata a partire dalle voci degli 81 altoparlanti – uno per ogni vittima – che compongono l’installazione dell’artista francese, che si allarga fino a creare un viaggio immersivo, rievocando le profondità marine e restituendo da un lato il senso della fragilità umana, dall’altro un messaggio di speranza, determinazione e coraggio. Una toccante e significativa esperienza d’ascolto che offrirà al pubblico fino al 10 agosto un modo diverso di vivere l’installazione permanente del Museo per la Memoria di Ustica (da venerdì a domenica alle 17.30 e nelle serate di rassegna alle 21 e al termine degli spettacoli).

Gli spazi esterni del Museo per la Memoria di Ustica si arricchiscono, durante le giornate della rassegna, dei disegni realizzati nel corso dell’anno dagli studenti e dalle studentesse di alcuni istituti scolastici romagnoli, frutto delle visite al Museo e degli incontri con l’Associazione dei Parenti, che raccontano il punto di vista dei ragazzi e delle ragazze rispetto all’esperienza del Museo e al racconto della strage. In una sorta di museo a cielo aperto, i disegni andranno a completare le installazioni già presenti sui muri esterni, accanto alle celeberrime vignette del settimanale satirico Cuore.

Per tutte le serate della rassegna le Cucine Popolari di Bologna in collaborazione con il Centro Sociale Antonio Montanari a partire dalle 19:30 prepareranno i “Piatti della solidarietà”, nell’ambito del progetto La memoria in tavola.

Il Museo per la Memoria di Ustica propone infine un’apertura straordinaria dalle 20 alle 23. il Dipartimento educativo MAMbo propone una visita guidata gratuita al Museo alle 20: la prenotazione è obbligatoria scrivendo alla mail mamboedu@comune.bologna.it entro le 13 del giorno precedente. Negli altri giorni restano invariati gli orari di apertura estivi del Museo, validi dal 28 giugno al 29 settembre: venerdì, sabato e domenica dalle 17 alle 20.

Per maggiori informazioni:

https://attornoalmuseo.it/

https://www.comune.bologna.it/notizie/44-anniversario-strage-ustica