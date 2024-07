Un duello tra violino e fisarmoniche: giovedì 11 luglio alle ore 21 all’Arena Spettacoli del Parco Ferrari è in programma una serata di emozioni musicali con Gen Llukaci (violino), Athos Bassissi (fisarmonica) e Massimo Tagliata (fisarmonica). Il concerto è ad ingresso gratuito (in caso di maltempo sarà annullato) e vede la partecipazione di tre grandi musicisti e interpreti.

Gen Llukaci, diplomato in violino presso l’accademia di Belle Arti di Tirana con il massimo dei voti, ha svolto in Albania un’intensa attività concertistica, sia come solista che in varie formazioni. Dal 1992 vive in Italia e nel corso degli anni ha svolto attività concertistica in molti paesi. Athos Bassissi, compositore e musicista polistrumentista, si forma all’interno della tradizione musicale popolare di cui la fisarmonica è la prima e la più importante espressione. Vanta importanti collaborazioni nel panorama della musica italiana ed internazionale. La sua carriera, costellata di grandi successi e soddisfazioni è il giusto riconoscimento per un virtuoso ed affermato polistrumentista. Massimo Tagliata ha iniziato da giovanissimo l’attività di musicista professionista e di compositore. A 15 anni ha iniziato ad approfondire il linguaggio del tango argentino. Negli anni a seguire cresce e si sviluppa il suo interesse per la musica latina e per il jazz.