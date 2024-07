Lunedì 15 luglio torna l’appuntamento con la rassegna preferita di tutti i bambini: “Favolando per le Valli”. Per tutti i lunedì di luglio la manifestazione avrà luogo in Piazza della Libertà a Castiglione dei Pepoli come da tradizione degli ultimi anni.

Quest’anno ci sarà una grande novità, nel mese di agosto due spettacoli verranno svolti nelle frazioni. Lunedì 5 agosto a Baragazza e Lunedì 19 agosto a Lagaro, una grande soddisfazione per gli assessori Luca Deplano e Greta Burla che tengono molto al trasportare le manifestazioni anche nei borghi attorno a Castiglione.

Gli spettacoli e le attrazioni saranno vari, tutti dedicati ai più piccoli con presenza di clownerie e teatro d’animazione. Ricordiamo che la partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita.