Sono circa 5 mila, la metà di quelle attive in città, le autorizzazioni per passi carrabili del Comune di Modena che, emesse nel 1995, scadranno con la fine dell’anno e devono essere rinnovate. Per questo motivo la concessionaria Ica spa sta inviando apposite comunicazioni ai titolari con le indicazioni utili per effettuare il rinnovo.

La sede della concessionaria, che gestisce il canone dei passi carrabili, si trova in via Ungaretti 20. Per informazioni: tel. 059 395814, ica.modena@icatributi.it. Orario per il pubblico: lunedì e giovedì dalle 08.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 18; martedì e mercoledì dalle 08.30 alle 12.30 e dalle 14.15 alle 17.15; venerdì dalle 08.30 alle 12.30.

A Modena le autorizzazioni per i passi carrabili attivi sono 9.756. Il canone è annuale, commisurato alla larghezza dell’accesso e alla zona di pertinenza (centro storico, città, forese); in caso di variazione del proprietario, si può chiedere la voltura dell’intestazione del cartello.