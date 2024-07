“Note e Arte nel Romanico 2024”, che ci accompagnerà per tutta l’estate con un ricco programma di quattordici appuntamenti musicali.

Il primo concerto si terrà domenica 14 luglio 2024, alle ore 17, presso la Chiesa di San Geminiano di Castellino di Brocco, a Riolunato, e vedrà come protagonisti il flautista Stefano Maffizzoni ed il violinista Riccardo Malfatto con il programma “Fantasie e bizzarrie”.

Delineando un percorso tra alcune delle più celebri trascrizioni del periodo settecentesco, il concerto sarà un suggestivo viaggio tra le composizioni di quattro importanti compositori: G. P. Telemann, W. A. Mozart, S. Mercadante e G. Rossini.

Tutti i concerti della rassegna “Note e Arte nel Romanico” sono ad ingresso libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

I PROTAGONISTI DEL CONCERTO DI DOMENICA 14 LUGLIO:

STEFANO MAFFIZZONI

Solista nelle più prestigiose sale da concerto del mondo come il Concertgebouw – Main Hall di Amsterdam, Musikverein – Golden Hall di Vienna, Filarmonica di Berlino, Groβer Saal del Mozarteum di Salisburgo, Smetana Hall di Praga, Guangdong Xinghai Symphony Hall (Cina), Concert Hall Bulgaria (Sofia), Hercules Hall e Auditorium Gasteig (Monaco di Baviera), con numerose orchestre, fra le altre ricordiamo la State of México Symphony Orchestra, Berliner Symphoniker, Budapest Symphony Orchestra Mav, Hong Kong Sinfonietta, North Czech Philharmony Teplice, Symphony Orchestra of Bulgaria National Radio, Südwestdeutsche Philharmonie Orchester Konstanz, Macedonian Symphony Orchestra, Savaria Symphony Orchestra, Solisti Veneti.

Ideatore degli spettacoli “Concerto d’Amore in Versi” e “Maria Callas e Pier Paolo Pasolini: Un Amore Impossibile” con l’attore Fabio Testi, “Orfeo” con l’attore Andrea Bosca e “Omaggio a W. Shakespeare” con l’attore Giancarlo Giannini.

Attualmente è docente della cattedra di flauto traverso presso il Conservatorio “F. A. Bonporti” di Trento.

RICCARDO MALFATTO

Si è diplomato in violino al Conservatorio “N. Paganini” di Genova sotto la guida del M. Mario Ruminelli e ha seguito i corsi di perfezionamento con il M. Sandro Materassi e Paolo Borciani.

Ha studiato poi a Fiesole con trio di Trieste.

È stato premiato in numerosi concorsi nazionali ed internazionali ed ha suonato per le più importanti istituzioni musicali, quali: Festival Internazionale di Amalfi, Accademia Filarmonica di Bologna, Estate Musicale Fiesolana, Maggio Musicale Fiorentino, GOG di Genova, Tempo d’Orchestra di Mantova, Società dei Concerti di Milano, Ente Orchestra di Padova e del Veneto, Unione Musicale di Torino e Società del Quartetto di Vercelli. Fa parte del Quartetto Vivaldiano e del Duo Paganini.

LA RASSEGNA:

Gli appuntamenti di “Note e Arte nel Romanico” si terranno nei luoghi più suggestivi dei Comuni di Cavezzo, Formigine, Fiumalbo, Guiglia, Lama Mocogno, Medolla, Montecreto, Pievepelago e Riolunato.

La rassegna, nata nel 2002, si pone da sempre l’obiettivo di far conoscere e valorizzare le ricchezze storiche e culturali del territorio modenese come le antiche chiese, le pievi romaniche e gli oratori dei comuni ospitanti con l’aiuto di un programma musicale di alto livello.

“Note e Arte nel Romanico” è promossa dai Comuni dove si svolgono i concerti con il contributo della Regione Emilia-Romagna dell’Accademia “Lo Scoltenna” ed il patrocinio della Provincia di Modena. La direzione artistica è dell’Associazione Culturale Cantieri d’Arte.

Il calendario di quest’anno propone grande varietà: ci saranno infatti diversi duo strumentali (flauto e arpa il 20 luglio a Fiumalbo; flauto in sol e arpa il 21 luglio a Lama Mocogno; arpa e chitarra l’11 agosto a Fiumalbo; clarinetto e arpa il 12 agosto a Fiumalbo; duo di arpe il 13 agosto a Montecreto; duo di chitarre il 15 agosto a Riolunato e chitarra e fisarmonica il 22 agosto sempre a Riolunato) e serate dedicate a formazioni in trio (voce recitante e clavicembalo a 4 mani il 28 luglio a Pievepelago; voce, cornamusa e violino il 04 agosto a Fiumalbo e soprano, tromba ed organo l’08 agosto a Pievepelago).

Anche quest’anno non mancheranno gli appuntamenti dedicati ai quartetti strumentali (quartetto d’archi il 09 agosto a Fiumalbo e violino, violoncello, arpa e organo il 12 settembre a Formigine) ed un appuntamento conclusivo dedicato al repertorio vocale (soprano mezzosoprano, arpa ed organo il 13 settembre a Guiglia).