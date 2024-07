Sarà un tuffo nei colori della natura, del divertimento e della solidarietà quello della Holi Splash Run, la corsa più colorata del mondo che arriva per la prima volta a Campogalliano il 27 luglio nell’area dei laghi Curiel, promossa dalla locale sezione Avis in collaborazione con la Polisportiva Campogalliano nell’ambito della Fiera di Luglio 2024.

Le iscrizioni sono già aperte per la corsa non competitiva sul percorso misto di 4,4 km adatto a tutti all’interno del Parco naturalistico dei laghi, che riserverà lungo il cammino vere e proprie battaglie di polveri colorate lanciate nei “color point” e fra i partecipanti. Il ritrovo è al villaggio di Casa Berselli dalle 16 per il ritiro del kit e per le ultime iscrizioni. La partenza sarà alle 19 e all’arrivo, di nuovo a casa Berselli, la festa continuerà con gli stand gastronomici, la musica e l’animazione per tutta la serata. Per partecipare occorre prenotarsi on line entro il 25 luglio con diverse modalità di iscrizione. In questo caso tutti avranno diritto al “race kit” con sacca di benvenuto, la tshirt col logo della manifestazione e una dotazione di colori. Sarà possibile iscriversi anche il giorno stesso della manifestazione, con disponibilità di kit fino ad esaurimento. Tutte le info e le modalità di iscrizione sul sito web di Avis Provinciale di Modena.