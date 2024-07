Venerdì 12 e sabato 13 luglio nel parco di Villa Pace ritorna il ritmo e il divertimento con Fiorachella, il festival della musica giovane, giunto alla sua quinta edizione, organizzato dall’associazione Fiorano Free Music aps (FFM) e Radio Antenna 1, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese.

Sul palco artisti emergenti e altri più conosciuti, per fare il pieno di musica live, tra luci, colori e voglia di ballare. L’ingresso è, come sempre, libero e gratuito.

La serata di venerdì, dedicata al genere elettronico- sperimentale, parte, alle ore 20.30 con di Marta Tenaglia, cantautrice milanese, definita da Rolling Stone come un’“artista italiana-poco-italiana”. Seguirà Godblesscomputers, al secolo Lorenzo Nada, produttore e dj che fonde la sua esperienza di beat maker con un interesse precoce per i campionatori e i dischi in vinile. A chiudere Sarafine, aka Sara Sorrenti, vincitrice di X Factor 2023, cantautrice calabrese che fonde in modo innovativo la musica elettronica e leggera. Per ballare fino all’1.30 arriva poi l’energia il Dj Nocetti.

Sabato 13 luglio apre all’indie e al rock, dalle 20.00, con la musica di M.E.R.L.O.T (Manuel Schiavone), artista emergente, finalista di Sanremo Giovani nel 2020. Dopo di lui sarà sul palco Mille, nome d’arte di Elisa Pucci, cantautrice romana che unisce ironia e drammaticità nelle sue composizioni, affrontando temi come i sentimenti, la libertà femminile e le ansie quotidiane. E per concludere i Tropea, nati nel 2017 a Milano, hanno guadagnato rapidamente una posizione di rilievo nella scena underground grazie alla loro potenza sul palco e alla versatilità nel combinare diversi generi musicali. Il Dj set con Rambler chiuderà Fiorachella 2024.

Nelle due serate di festa, a partire dalle ore 19.00, si potranno anche gustare tigelle, carne alla griglia, cibi vegani, bibite e tanto altro, proposte dai punti ristoro presenti, gestiti da attività del territorio. Saranno inoltre disponibili bag, cappellini e magliette con grafiche disegnate da artisti locali, dedicati all’evento, i cui proventi andranno a sostegno della manifestazione e degli eventi che FFM propone.

Per arrivare comodamente al Fiorachella è disponibile l’ampio parcheggio dell’Iperfamila di Fiorano e quello di piazza De Gasperi.

Per maggiori info consultare il sito www.fiorachella.it o la pagina fb e instagram del Festival.