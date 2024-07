Giovedì 18 luglio dalle 9:30 alle 12:30 presso l’Auditorium di Confesercenti Modena (Via Paolo Ferrari, 79) si terrà il convegno dedicato alla parità di genere e il mondo del lavoro a cura del CST EBTER (Ente Bilaterale Territoriale Emilia Romagna) Modena in collaborazione con Cescot Modena. Durante il convegno verranno affrontati temi legati alla parità di genere e il mondo del lavoro come la prevenzione contro la violenza di genere, le questioni rispetto alla parità salariale e di carriera e dislivelli retributivi. Iscrizioni entro il 15 luglio 2024

Ad aprire il convegno di giovedì 18 alle 9:30, dopo l’accoglienza degli invitati e i saluti iniziali, saranno gli interventi di Lorenzo Tollari, Laura Petrillo, Alessandro Martignetti (componenti CST EBTER Modena) riguardanti “Le prestazioni richiedibili all’Ente Bilaterale da parte dei lavoratori“. Si continuerà poi con “Le prestazioni richiedibili all’Ente Bilaterale da parte delle imprese” a cura di Roberto Valmori, componente CST EBTER Modena.

Si entrerà poi nel vivo del convegno con gli interventi delle consigliere di parità Valeria Moscardino (consigliera di parità effettiva della Provincia di Modena) e Laura Caputo (consigliera di parità supplente), che parleranno di prevenzione contro la violenza di genere, i preconcetti, casi e questioni rispetto alla parità salariale e di carriera, dislivelli retributivi.

Durante l’appuntamento verranno inoltre affrontati i seguenti temi: le esigenze di conciliazione tra vita e lavoro nel settore del terziario e del turismo, le previsioni della contrattazione collettiva di settore a cura di Stefania Benassati Toraci, Coordinatrice del CST EBTER Modena e infine, a concludere il convegno, Aldo Giammella, Presidente EBTER.

Per info e iscrizioni inviare una mail entro il 15/07/2024 a: cstmodena@ebter.it indicando numero di partecipanti, dati anagrafici e contatti.