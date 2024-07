A Modena, Reggio Emilia e Mantova si sono da poco conclusi i camp estivi di Ragazze Digitali, il progetto di orientamento attivo ideato per avvicinare le ragazze al digitale e ridurre il divario di genere nelle discipline tecnico-scientifiche che Unimore porta avanti dal 2014.

L’iniziativa, completamente gratuita per le partecipanti, è destinata a studentesse di III e IV superiore di qualsiasi indirizzo scolastico che per due settimane, sotto la supervisione di docenti e tutor provenienti dal mondo accademico, si cimentano in progetti di gruppo caratterizzati da un approccio all’informatica creativo e divertente.

Ragazze Digitali E-R, finanziato dai fondi europei dell’Emilia Romagna, quest’anno ha previsto l’organizzazione sul territorio della nostra regione di ben 26 Summer Camp, 6 dei quali vedono coinvolto l’Ateneo di Modena e Reggio Emilia.

A Modena i due summer camp di fine giugno hanno avuto un grande successo, con la partecipazione di 45 ragazze, che che si sono messe alla prova nella realizzazione di videogiochi 3D su piattaforma Unreal Engine, apprendendo durante il percorso non solo competenze tecnologiche, ma anche competenze trasversali come capacità di comunicazione e lavoro di gruppo.

L’edizione modenese dell’iniziativa, ospitata dal Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali, è stata organizzata in collaborazione con Nuova Didactica e patrocinata da Confindustria Emilia Area Centro, Camera di Commercio di Modena, Comune di Modena, l’Istituto F. SELMI di Modena, VEM SISTEMI Spa, MELAZETA Srl e CNH Industrial Italia.

A Reggio Emilia sono state oltre 20 le partecipanti al summer camp, ospitato presso il Dipartimento di Scienze e Metodi dell’Ingegneria, organizzato in collaborazione con IFOA e patrocinato da Energee3, Atobit e KPI6.

A queste iniziative estive ha preso parte anche l’associazione EWMD (European Women Management Development), come ente promotore, storico partner con cui il Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore ha dato vita al progetto ormai 10 anni fa.

L’iniziativa Ragazze Digitali viene organizzata dal 2022 anche nella città di Mantova, dove Unimore è presente con il Corso di laurea in Ingegneria Informatica e, dal prossimo anno accademico, con quello di Chimica verde e sostenibile. In questa sede oltre 40 ragazze hanno partecipato ai due summer camp ospitati presso la Fondazione UniverMantova, impegnate nello sviluppo di videogiochi in Python e nella fabbricazione digitale con stampanti 3D e plotter da taglio.

Nella città dei Gonzaga il progetto è realizzato in collaborazione con PromoImpresa – Borsa Merci, LTO (Laboratorio Territoriale per l’Occupabilità) e il Comune di Mantova.

La grande novità di quest’anno è l’attivazione del percorso di Ragazze Digitali Junior, che ha già impegnato per una settimana una ventina di studentesse delle scuole medie di Mantova, mentre altre 40 giovanissime saranno alle prese con programmazione Scratch e tecnologie maker dal 2 al 6 settembre 2024.

“L’estensione di Ragazze Digitali alle studentesse delle scuole medie realizza un obiettivo che ci eravamo posti fin dalla nascita del progetto e che riteniamo fondamentale per una maggiore efficacia nel combattere gli stereotipi di genere nel campo informatico e tecnologico” – commenta la Prof.ssa Claudia Canali, docente del Dipartimento di Ingegneria ‘Enzo Ferrari’ e responsabile del progetto per Unimore.

Sono già aperte le iscrizioni per i tre summer camp che si terranno a Modena dal 28 agosto al 12 settembre (www.nuovadidactica.it/ragazze-digitali-2024-modena) e a Correggio e Castelnovo ne’ Monti (Reggio Emilia) dal 2 al 13 settembre (https://www.ifoa.it/modulo-di-iscrizione-al-summer-camp-di-ragazze-digitali/ ).