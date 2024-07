WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il “futuro dell’Ucraina” è nella Nato e Kiev si muove irreversibilmente lungo un percorso in direzione dell’Alleanza Atlantica. Lo ha affermato Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, durante la conferenza stampa congiunta con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a margine del vertice di Washington.

“La riduzione delle restrizioni all’utilizzo delle armi a lungo raggio fornite dagli alleati all’Ucraina, che consente di colpire obiettivi militari in territorio russo, rientra nel quadro del diritto di autodifesa”, ha chiarito Stoltenberg.

“Ci aspettiamo che nuovi sistemi di difesa siano consegnati velocemente per salvare più vite possibili. Se vogliamo vincere abbiamo bisogno che i nostri partner eliminino tutte le restrizioni sugli attacchi con le loro armi in territorio russo”, ha detto Zelensky, che si è detto “convinto che l’Ucraina sia vicina all’ingresso nella Nato. Il prossimo passo sarà l’invito formale e poi la piena membership”.

