La 17ª edizione di Arti Vive Festival, la manifestazione solierese con una tappa anche ai Giardini Ducali di Modena, ha fatto registrare dati superiori alle migliori previsioni sia per la quantità (almeno 13.000 spettatori) che per la qualità del pubblico, attirato dall’atmosfera, dalla qualità degli artisti e dallo spirito libero e accogliente coltivato dagli organizzatori. Decisiva per la riuscita del festival, la squadra dei volontari, una cinquantina, che hanno prestato il loro tempo e la loro energia con un notevole spirito di squadra.

Rispetto al pubblico, vanno sottolineati i tantissimi arrivi da fuori regione, in particolare per i concerti degli artisti stranieri (Ride, Bdrmm, Bar Italia). In treno o in macchina, a Soliera sono arrivate comitive da Napoli, Genova, Trieste, Udine, Livorno, etc.

Un ulteriore dato riguarda i concerti di Marco Castello e Venerus che hanno convogliato su Arti Vive un pubblico nuovo per il festival, estremamente giovane, per una fascia d’età che all’incirca va dai 17 ai 26 anni.

Le pagine social del Festival hanno inoltre registrato un’impennata di follower. Di grande rilievo anche i messaggi di soddisfazione e gratitudine da parte degli artisti che ad Arti Vive Festival – e questa è una conferma – trovano un pubblico appassionato e preparato, e uno staff di rara competenza e accoglienza.

Arti Vive Festival è un progetto di Fondazione Campori e Comune di Soliera in collaborazione con Comune di Modena, con il sostegno di Regione Emilia Romagna e Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi.