Appartamento a fuoco in via Enzo Bagnoli a Castelnovo Monti oggi intono alle 13.30. Sul posto i Vigili del fuoco, i carabinieri, i sanitari del 118 oltre all’unità cinofila. Nel rogo è morto a causa dei fumi un cane che si era rifugiato sotto il letto; non ci sono feriti. L’appartamento è stato dichiarato inagibile.