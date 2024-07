Anche in questo fine settimana, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito diversi servizi a carattere preventivo e repressivo, che hanno fatto rilevare denunce in stato di libertà, sequestri di stupefacente ed ispezioni amministrative di locali pubblici, con comminazione di sanzioni pecuniarie.

L’Arma di Sassuolo ha eseguito servizi di controllo del territorio che sono stati principalmente estesi ai comuni di Maranello, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Savignano sul Panaro e Vignola, procedendo ad identificazione di 65 persone e 50 automezzi. A Savignano sul Panaro le pattuglie rinvenivano sulla pubblica via un furgone risultato rubato a Vignola: il mezzo veniva così restituito all’avente diritto. Due giovani venivano inoltre sorpresi, all’interno di un parco, a consumare dell’hascisc, motivo per cui venivano segnalati amministrativamente alla Prefettura di Modena.

Militari della Compagnia di Modena concentravano i controlli nel centro cittadino e Castelfranco Emilia, ove i servizi venivano svolti in modalità dinamica per garantire una maggiore osservazione di più località frequentate dai cittadini in orari serali/notturni. Avvalendosi del supporto del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, l’Arma del capoluogo estendeva un’ispezione all’interno di un cantiere edile ove sono in corso i lavori di costruzione un complesso commerciale, segnalando in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria due amministratori di altrettante ditte per non aver conservato in efficienza le opere provvisionali installate in cantiere e per non aver garantito idonei sistemi di accesso ai lavori in quota. Il controllo culminava con l’identificazione di 28 lavoratori assunti da 8 ditte, e con la comminazione di sanzioni amministrative ed ammende per un totale di euro 3.400,00 circa.

I Carabinieri di Carpi eseguivano controlli ed ispezioni identificando 25 persone e sottoponendo al vaglio dei documenti di circolazione 17 veicoli. In tarda nottata, all’interno di un locale notturno, i militari venivano richiesti di intervento a causa di un avventore che creava disturbo alla clientela. L’uomo, 54enne di origini campane, che versava in evidente stato di ebbrezza alcolica, aggrediva verbalmente anche i militari intervenuti, proferendo al loro indirizzo minacce e frasi offensive. Si procedeva pertanto alla sua denuncia in stato di libertà per minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale e alla contestazione amministrativa per ubriachezza in luogo pubblico. Nello stesso centro carpigiano veniva data esecuzione ad un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un 44enne, emessa dal Tribunale di Modena per i reati di “codice rosso” – atti persecutori e lesioni personali – nei confronti della compagna nel periodo giugno 2023/luglio 2024.

I Carabinieri di Pavullo nel Frignano hanno eseguito controlli stradali notturni nel circondario del comune di Zocca, identificando 25 persone e sottoponendo ad ispezione 20 autoveicoli, senza rilevare infrazioni al Codice della Strada.