Sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in aumento con valori fra 20 e 23 gradi, leggermente più alte nelle città. Massime in lieve aumento con valori tra 35 gradi della pianura piacentina e 39 gradi della pianura romagnola. Disagio bioclimatico diffuso in pianura, in particolare nei centri urbani. Venti deboli variabili in pianura, a regime di brezza lungo la costa. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)