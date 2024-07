La Polizia di Stato di Sassuolo ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 28 anni per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata di ieri, nel corso dell’attività di controllo del territorio, personale del Commissariato sassolese, transitando in piazzale della Stazione per Modena, ha notato due uomini che, lungo il passaggio pedonale poco esposto alla visuale, confabulavano tra loro.

I due, alla vista della pattuglia, hanno cercato di allontanarsi rapidamente, come per eludere un eventuale controllo, ma sono stati raggiunti e fermati dagli operatori. Il 28enne ha cercato di disfarsi di un involucro, lanciandolo a terra, subito recuperato dagli agenti, contenente oltre 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish, come accertato da successivo narcotest.

Nella mattinata odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e l’Ufficio Immigrazione ha istruito le pratiche ai fini della sua espulsione dal Territorio Nazionale.