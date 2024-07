La Palazzina Ducale della Casiglia (Viale Monte Santo 40, Sassuolo) – sede di Confindustria Ceramica – riapre le porte per il quarto concerto estivo, programmato per martedì 23 luglio con apertura dei cancelli alle 20.30 e inizio dello spettacolo alle ore 21.15. I concerti “Concerti in Palazzina”, organizzati da Edi.Cer. SpA con il patrocinio del Comune di Sassuolo, sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Francesco Coccapani & All Stars Group

“Passeggiata in Palazzina attraverso la musica” (martedì 23 luglio)

Il pubblico sarà accompagnato in un viaggio musicale molto intenso e coinvolgente che toccherà svariati generi musicali, dal pop al rock, dal folk al country. Anche il gospel sarà rappresentato dalla esibizione del Modena Gospel Chorus diretto dal Maestro Gianni Borelli.

Con l’evento di martedì sera si concluderà il ciclo dei quattro appuntamenti musicali organizzati per celebrare i 60 anni di Confindustria Ceramica. Nel primo dei concerti Marco Dieci & Leo Turrini “Storia d’Italia cantando – Uno spettacolo di Musica e parole”, che si è tenuto il 18 giugno, i due autori hanno riscoperto le suggestioni dell’Italia che dal 1950 al 2000 è cambiata, mescolando parole e musica. Il successivo evento musicale Nicola Ferrari & Band “Nicola Ferrari Project”, in programma lo scorso 2 luglio, si è incentrato sull’ampia discografia che il giovane cantante ha già realizzato nel corso della sua breve carriera. Borghi Bros “Un gran bel viaggio” è il terzo appuntamento, che si è tenuto il 9 luglio, dove sono state riproposte le musiche italiane che hanno fatto la storia dagli anni ’60 del secolo scorso ad oggi.