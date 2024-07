Domenica 21 e lunedì 22 luglio farà tappa a Bologna Pedalando- Movimento di Resistenza al Parkinson, l’evento in bicicletta che partirà il 20 luglio da Sant’Urbano, in provincia di Padova e, dopo aver toccato varie città italiane, si concluderà a Genova il prossimo 31 luglio.

L’iniziativa nasce nel 2022 per sensibilizzare sulla malattia tramite le buone pratiche e lo sport inclusivo, senza nessun tipo di barriera sociale, grazie a Lorenzo Sacchetto che, affetto da Parkinson, sceglie la bicicletta per dare un nuovo slancio alla sua vita, dopo l’impianto della DBS, dispositivo per la stimolazione profonda del cervello e percorre, a soli sei mesi quest’operazione delicata e complessa, circa 500 chilometri da Padova fino a Roma.

I ciclisti e le cicliste saranno accolti al loro arrivo domenica 21 alle 12 in piazza Lucio Dalla. Sarà presente Filippo Diaco, presidente della Commissione consiliare “Volontariato, sport e disabilità”.

Lunedì 22 dalle 17 alle 19, in sala Tassinari a Palazzo d’Accursio, si terrà invece un convegno per parlare dell’esperienza di Lorenzo Sacchetto, della malattia e del ruolo dello sport. Parteciperà l’assessore al Welfare e Sanità Luca Rizzo Nervo.

Video ufficiale di Pedalando 2024 https://www.youtube.com/watch?v=LVTaayL9Ges

Profilo Facebook dell’iniziativa https://www.facebook.com/pedalando.2024