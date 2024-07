La Dott.ssa Chiara Fanton ha ricevuto uno dei cinque premi di studio, del valore di 1.000 euro che Abitcoop, cooperativa di abitazione della provincia di Modena, da ormai 13 anni offre in ricordo di Francesco Reggiani, suo storico vicepresidente, a soci o figli di soci che hanno conseguito la laurea in qualunque disciplina nell’anno precedente e sono risultati particolarmente meritevoli nel loro percorso di studio.

Alla premiazione, oltre alla Presidente di Abitcoop Simona Arletti ed al Coordinatore territoriale della sede di Modena di Legacoop Estense Marcello Cappi, ha partecipato il prof. Sergio Polidoro, che dal prossimo 1° novembre sarà Direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche, Informatiche e Matematiche di Unimore.

Il prof. Polidoro si congratula con Chiara Fanton, che è stata una delle migliori studentesse ad aver conseguito, con lode, la Laurea Magistrale in Matematica nel 2023 e sottolinea il fatto che il lavoro di tesi di Chiara è un esempio significativo dei tanti ambiti in cui le competenze di un matematico sono utilizzate per una professione diversa da quella dell’insegnante. Il lavoro infatti, svolto sotto la guida della prof.ssa Silvia Bonettini, riguarda il problema della pianificazione della produzione di un’azienda ed è stato svolto in collaborazione con l’azienda Ammagamma, che dal 2024 è parte di Accenture.

“Come laureata in matematica e in particolare in data science, sono felice di poter dimostrare che la matematica non è solo qualcosa di astruso e complicato, bensì uno strumento utile anche a fini pratici e applicabile in tanti ambiti diversi. Quello che mi è sempre piaciuto di questa materia è il fatto che non si dovesse imparare a memoria, ma implicava sempre un ragionamento per arrivare alla soluzione di un problema. Il mio tirocinio e lavoro nel campo della data science mi stanno dando modo di mettere in pratica nel mondo reale questo aspetto della materia. Essendo io inoltre curiosa per natura apprezzo particolarmente di questo mondo il fatto di poter imparare sempre qualcosa di nuovo e sorprendente e credo fermamente nel fatto che la matematica, unita ad un pizzico di creatività, possa fare magie.”- ha dichiarato Chiara Fanton.