Oscar Piastri ha vinto il Gp di Ungheria precedendo l’altra McLaren, quella di Lando Norris, che ha lasciato passare l’australiano per ordine dei box. Terzo posto per la Mercedes di Lewis Hamilton, al suo 200esimo podio in carriera, quarta la Ferrari di Charles Leclerc che ha approfittato nel migliore dei modi di un errore della Red Bull del campione del mondo, Max Verstappen, autore di uno spettacolare contatto in fase di sorpasso con Hamilton. Quinta la Red Bull dell’olandese e sesta l’altra Rossa dello spagnolo Carlos Sainz.

La Scuderia Ferrari HP chiude quindi con un quarto e un sesto posto, è la seconda squadra di giornata per punti portati a casa, ma deve cedere alla McLaren la seconda posizione nel Mondiale Costruttori.