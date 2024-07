tovUn affascinante viaggio sonoro tra i popoli e le culture dell’Asia sulle antiche tracce della Via della Seta, svelate per la prima volta dai racconti di Marco Polo, seguendo il filo rosso che da tempo immemorabile unisce l’Oriente e l’Occidente. Questo sarà la serata “In ascolto nomade: tracce d’Oriente, suoni e colori sulla via della seta”, in programma giovedì 25 luglio alla Pieve di Campiliola (e non come inizialmente previsto in piazza delle Armi) a Castelnovo Monti, nell’ambito del “Nonfestival” L’Uomo che cammina, che prendendo le mosse dall’omonimo testo di Christian Bobin, approfondisce il rapporto tra uomo, ambiente e dimensione del sacro con un ricco calendario di eventi artistici in Appennino, nel territorio comunale di Castelnovo Monti e anche in altri comuni montani.

Un ascolto attivo che accompagnerà in luoghi percorsi da merci ma anche, soprattutto, luoghi di incontro di culture diverse. Suoni e silenzi organizzati come immagini sonore narranti, in questo spettacolo si intrecciano con la performance di live painting dell’artista visivo e illustratore Michele Ferri, che propone il proprio personalissimo percorso tracciato sulle suggestioni dei musicisti utilizzando originali tecniche pittoriche. Un processo compositivo dove il dialogo continuo tra i diversi linguaggi proposti diventa generativo di trame invisibili, fatte di colori, sapori, luoghi, sentimenti, culture, e di tutto ciò che ci porta altrove. In questo specifico caso, ad Oriente.

Lo spettacolo è tratto dal CD “In Ascolto Nomade – viaggio sonoro tra le culture dell’Asia”, di Luciano Bosi e Patrizio Ligabue, proposto insieme all’omonimo libro che accompagna e qualifica l’ascolto. La formazione che suonerà alla Pieve di Castelnovo vedrà Luciano Bosi, ideatore del progetto “In Ascolto Nomade”, alle percussioni; Patrizio Ligabue canto, flauti armonici, didgeridoo; Pier Paolo Del Carlo contrabbasso, sitar, tampura; Elisa Cattani voce, tamburo basso, percussioni.

Venerdì 26 luglio invece, alle ore 18 alla Rocca di Minozzo è in programma uno spettacolo itinerante con la compagnia Il Teatro dell’Orsa: “Il drago dalle sette teste”, liberamente tratto dalla raccolta di fiabe italiane di Italo Calvino. Lo spettacolo vede la regia di Bernardino Bonzani e Monica Morini, che ne saranno anche protagonisti insieme a Lucia Donadio, Chiara Ticini, Gaetano Nenna, Franco Tanzi. Musiche originali di Gaetano Nenna e Antonella Talamonti, ricerca alla drammaturgia di Annamaria Gozzi, scenografia Franco Tanzi. Lo spettacolo è per un pubblico di ogni età a partire dai 5 anni, max 70 partecipanti: sono consigliate scarpe comode e una borraccia. Iscrizioni al numero 0522 610204. In caso di maltempo l’iniziativa sarà rimandata a data da destinarsi.

Infine domenica, 28 luglio, ci sarà un affascinante appuntamento collaterale alla mostra con opere di Fabio Adani in corso al Centro Laudato Sì a Bismantova: una camminata sul tema dell’ascesa e del cambio di sguardo con la partecipazione dell’artista. La partenza sarà alle ore 17 dal santuario della Pietra di Bismantova, con arrivo sulla sommità della rupe.

Per informazioni su tutti gli appuntamenti de L’Uomo che cammina: Biblioteca Crovi, tel. 0522 610204, www.uomochecammina.it.