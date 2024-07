Da mercoledì 24 luglio alle ore 12,00 riapre la strada provinciale 24 a Palagano in corrispondenza del ponte sul fosso “Casa Barbati”, in anticipo di alcuni giorni rispetto a quanto previsto inizialmente.

Il ponte era chiuso dallo scorso lunedì 6 maggio, per consentire un intervento di manutenzione straordinaria della struttura ed ora proseguiranno fuori dalla sede stradale senza interferire con il transito veicolare.

I lavori, che sono eseguiti dalla ditta Stradedil srl di Palagano per un importo complessivo di 350mila euro e sono iniziati lo scorso 20 marzo, prevedono tra l’altro la realizzazione di muovi cordoli portabarriera e micropali per il consolidamento del riempimento dei muri, la realizzazione di una controsoletta in calcestruzzo alleggerito, l’installazione di nuove barriere guard rail con la realizzazione nuovo asfalto e tutti i drenaggi necessari per favorire il deflusso delle acque meteoriche.