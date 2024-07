Venerdì 26 luglio, in Piazza Umberto I a Fiumalbo, uno dei borghi più belli d’Italia e comune bandiera arancione, una serata all’insegna del divertimento e dello spettacolo: alle 21.00 salirà sul palco con l’amico Andrea Barbi con un nuovo spettacolo dal titolo “Vi racconto MO pensa Te!”. Uno show che celebra il ventennale della trasmissione televisiva “Mo pensa te” di Andrea Barbi.

Tra aneddoti curiosi e spiegazioni sul perché e il per come diciamo certe cose, lo spettacolo proporrà gli ultimissimi modi di dire scritti da Andrea nell’omonimo libro appena uscito. Per dare musica e ritmo ai racconti di Andrea non poteva mancare il fido scudiero Marco Ligabue. Lui con la sua inseparabile chitarra canterà canzoni famose e a tema “Mo pensa te”.

Venerdì 2 agosto, poi, una serata all’insegna del divertimento e delle risate: alle 21.30 saliranno sul palco della tradizionale Sagra di Ponte Motta di Cavezzo, Andrea Barbi e Marco Ligabue con una nuova edizione di “Salutami tuo fratello”. Dopo aver portato lo spettacolo tratto dalle cronache del libro del cantautore correggese in oltre 120 teatri e piazze italiane, Marco e Andrea ripropongono lo showcase riveduto e arricchito da nuove suggestioni, brillanti sketch e musiche, con il consueto stile intenso, giocoso e passionale, celebrando così il coraggio di chi sa sognare e guardare la vita con positività e ironia.

Proprio questo approccio positivo e schietto accomuna gli intenti della Sagra di Ponte Motta alla poetica dello spettacolo: una cronaca spettinata del rock, perché è davvero rock pensare fuori dagli schemi con ottimismo, anche quando si parla di una festa che raccoglie fondi per l’Hospice di San Possidonio.

Venerdì 16 agosto il “Sempre tutto bene tour” di Marco Ligabue farà tappa a Spezzano di Fiorano Modenese alla Sagra di San Rocco. Dalle ore 21.30, ad ingresso libero, una bella occasione per ascoltare vecchie e nuovissime canzoni dell’INCANTAUTORE emiliano. Uno spettacolo con pochi fronzoli che mette al centro l’attitudine rock di Marco e il suo modo energico ed empatico di coinvolgere il pubblico che potrà emozionarsi, cantare, ballare e, perché no, riflettere, con brani come “Sempre tutto bene”, “Anima in fiamme”, “Il vento dell’estate” e ritrovare sul palco l’insostituibile chitarrista Jonathan Gasparini, il batterista Leonardo Cavalca e dal giovanissimo bassista Luca Spaggiari.

Numeri importanti quelli di Marco Ligabue. Con oltre 79 mila followers su Instagram, 271.000 su Facebook, 31.000 su tiktok, un ufficio stampa e un fan club dedicati, Marco collabora attivamente alla promozione e al successo di ogni evento.