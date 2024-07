“Portiamo a casa in busta paga quello che l’inflazione a due cifre ci ha portato via”. Così il segretario nazionale della Fesica Confsal settore ceramico, Letizia Giello, dopo la sigla in Confindustria nazionale, a Roma, dell’ipotesi di accordo sul rinnovo del Ccnl industria ceramica. La delegazione trattante della Fesica Confsal, presente per l’occasione in Confindustria nazionale, era formata da: Davide Tomei, Elena Forte, Gianni Ciaramella, Walter Balena, Marianna Picierro, Ruggero Del Vecchio, Giuseppina Lioi e Gabriella Pizzetti. Presenti anche Rita Ferraro e Rogero Fiorentino dell’ufficio studi.

Per Giello “si è arrivati ad ottenere un contratto costruito sulla parte retributiva, ma non solo, dopo un percorso lungo, complicato dalla situazione geopolitica internazionale che ha determinato inevitabilmente economydel prezzo delle materie prime per gli stabilimenti e un calo del fatturato. Nonostante l’ultimo sciopero, del maggio scorso, dei lavoratori del comparto – ha spiegato Giello – siamo riusciti però a chiudere le migliori condizioni possibili per i dipendenti del settore”.

Nello specifico, l’ipotesi di accordo sul rinnovo del Ccnl della ceramica stabilisce un aumento medio di 205 euro erogato in quattro tranche a partire da settembre. I lavoratori si vedranno versare dalle aziende, inoltre, un + 0,15 per cento sul fondo pensionistico Foncer. Riconosciuti nella busta paga di Ottobre anche 710 euro di vacanza contrattuale; le ore a disposizione per gli Rls passeranno da 40 a 72 totali. Incrementate anche le ore di congedo retribuito, portate a due mesi, per le donne vittime di violenza; migliorato il comporto per le malattie oncologiche e degenerative; introdotto il congedo matrimoniale come fattore non computabile nelle assenze. Prevista anche la fruizione dei permessi parentali su base oraria.

“Ora la riserva sull’ipotesi di accordo sarà sciolta definitivamente solo dopo che essa sarà stata approvata dai lavoratori delle assemblee convocate a partire dal 1º settembre prossimo”, ha concluso il segretario nazionale della Fesica Confsal settore ceramico, Letizia Giello, a margine dell’incontro in Confindustria che ha fatto registrare anche la presenza di Armando Cafiero e Pietro Conte rispettivamente, in Confindustria ceramica, direttore generale e responsabile area lavoro. Grande soddisfazione per l’ipotesi di accordo ha espresso il Segretario generale della Fesica Confsal, Bruno Mariani, parlando “di impegno e abnegazione da parte di tutto il gruppo del ceramico che, come O.S., è riuscita a tutelare, anche in questo modo, i lavoratori”.