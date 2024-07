“Cosa c’entra la CGIL? La domanda che viene spontanea a seguito degli articoli comparsi in questi giorni sulla stampa locale in merito alla realizzazione di un Motor Valley College, è semplice ed è PERCHÉ?

Perché la CGIL si lamenta di essere stata esclusa dalla trattativa e progettazione che ha portato, privati, mondo dell’istruzione e amministrazione pubblica alla realizzazione di un progetto per una scuola di alto livello da costruire a Maranello?”.

“A quale titolo la CGIL rivendica il diritto a partecipare a tale tavolo? Viene da pensare che voglia cavalcare questo importante progetto e conseguente investimento, per cercare solo visibilità. Vero è che la CGL accenna al problema alloggi, ma è anche vero che FdI Maranello da diversi anni denuncia all’amministrazione questo problema…. e di proposte concrete dalla CGIL non se ne sono viste.

A questi compagni interessa apparire e non essere, a tal proposito torna alla mente la sterile, inutile e tardiva trattativa portata avanti dalla stessa CGIL per mantenere nel nostro comune l’importante azienda Ondulati Maranello.

Anche allora arrivarono fuori tempo massimo solo per far vedere di essere presenti con le loro bandiere. Ed oggi, proprio nel momento in cui l’amministrazione finalmente si proietta verso il futuro, sono pronti a frenare questo importantissimo progetto solo perché non interpellati?

Sarebbe meglio che, se ancora capaci, tornassero a fare i sindacalisti e non i politici, o peggio ancora gli investitori con i soldi e le idee degli altri quando sarebbe utile per tutti non rovinare un progetto importantissimo che sembra finalmente incanalato nel verso giusto”.

(Fratelli d’Italia Maranello)