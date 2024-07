Da venerdì 26 luglio a domenica 28 luglio torna a Castiglione dei Pepoli “Yama He”, l’evento dedicato alla cultura giapponese.

Protagonisti della quarta edizione saranno i laboratori: degustazione di sake, scrittura, cerimonia del tè e vestizione di kimono e yukata, origami e molto altro. Non mancheranno i mercatini durante l’intera giornata di sabato e di domenica.

Venerdì pomeriggio al via i laboratori presso la Biblioteca Comunale e Officina 15; si prosegue alle 21.00 con la serata di apertura dell’evento: “Lo sguardo di Hanuman” un viaggio nella mente dei viaggiatori presso il Teatro Comunale.

Sabato 27, dalla mattina, è possibile passeggiare tra i mercatini in Piazza della rimembranza, farsi massaggiare da Airi o partecipare a workshop di cucina.

Durante la serata ci saranno spettacoli di danza tradizionali e concerti in piazza con la possibilità di cenare presso i ristoranti e bar del paese che offrono menu e drink a tema.

Domenica 28 si partirà subito alla mattina con la la cerimonia del Tè e laboratorio di lanterne ed durante il pomeriggio verrà insegnato come indossare lo yukata, l’abito estivo giapponese. Si potrà poi asssistere alla danza tradizionale con i ventagli.

Non mancheranno laboratori per bambini sabato, mattina e pomeriggio, e la domenica a mezzogiorno. Alle ore 16:00 di domenica ci sarà la lettura di storie giapponesi.

L’organizzatrice Guendalina, Castiglionese emigrata in Giappone nove anni fa e suo marito Takaya ci accompagneranno verso la cultura del Sol Levante, con un viaggio che dura tre giorni nella cornice del suggestivo centro storico di Castiglione dei Pepoli.