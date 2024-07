L’Unione Bassa Reggiana ha indetto una selezione Pubblica, per esami, per l’assunzione di 4 persone con profilo professionale di “istruttore Tecnico”, da inquadrare nell’Area degli istruttori a tempo pieno e indeterminato, da assegnare al servizio unico attività produttive dell’Unione Bassa Reggiana (S.U.A.P.) e ai Comuni di Boretto, Gualtieri, Guastalla, e per la formazione di una graduatoria per i Comuni aderenti all’Unione Bassa Reggiana.

La domanda di partecipazione deve essere presentata, pena esclusione, entro le ore 12:00 di venerdì 16 Agosto 2024, on-line, sul Portale del Reclutamento “inPA”.

Non sono ammesse altre modalità di produzione o d’invio della domanda di partecipazione alla selezione.

Tutte le informazioni in dettaglio, relative alla posizione, ai requisiti di partecipazione sono disponibili nel bando di concorso disponibile sul sito del Comune di Guastalla (https://www.comune.guastalla.re.it/novita/notizie/3b93ef68-1269-4262-d1a1-08dca5830add/) e dell’Unione Bassa Reggiana (https://www.bassareggiana.it/servizi/bandi_concorsi/bandi_fase02.aspx?ID=16528).

Per informazioni è possibile contattare il Servizio Personale associato dell’Unione Bassa Reggiana ai seguenti recapiti:

tel. 0522/839719 – 1702012 – v.balbisettino@bassareggiana.it – personale@bassareggiana.it