Alcuni passanti segnalavano al 112 di averlo visto, in atteggiamento sospetto uscire ed entrare in uno stabile disabitato. Giungevano sul posto i militari della stazione di Bagnolo in Piano, che identificavano il giovane in un 25enne di etnia africana, il quale veniva trovato in possesso di un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso totale di oltre 40 grammi, e di un cutter.

È accaduto l’altra mattina intorno alle 10:00, quando una pattuglia dei carabinieri della stazione di Bagnolo in Piano, durante un servizio di controllo del territorio, veniva inviata dalla centrale operativa in via Provinciale Nord, in quanto, era stata segnalata la presenza sospetta di un giovane di etnia africana che entrava ed usciva da uno stabile disabitato. Nell’immediatezza i militari identificando il giovane in un 25enne senza fissa dimora. I successivi controlli, permettevano di rinvenire in possesso del giovane, un involucro in cellophane contenente sostanza stupefacente del tipo “hashish” per un peso totale di oltre 40 grammi ed un cutter sulla cui lama vi erano residui della medesima sostanza di stupefacente. Ricondotta la detenzione ai fini di spaccio, i militari acquisivano a carico del 25enne elementi di presunta responsabilità, denunciando il giovane alla Procura reggiana. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.